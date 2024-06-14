الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين منذ شهرين

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، أنهم يستعدوا لفصل الصيف وموسم العيد في الاسكندرية منذ شهرين لاستقبال المصيفين خلال الموسم، مشيرا إلى أن توجيهات محافظ الإسكندرية على جاهزية جميع الشواطئ لاستقبال المصطافين على الشواطئ.

وأوضح محمد عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، على قناة ON، أن خطتهم على الشواطي تشمل منظومة الانقاذ وهي تعتبر رقم واحد في الأولويات من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، إضافة إلى تفعيل منظومة الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للسياحة والمصايف وحسن معاملة الجمهور وعدم لسماح بالإكراميات.

وأشار الدكتور محمد عبد الرازق، إلى أن هناك انعقاد لغرفة عمليات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف واتصال مباشر ومتابعة مستمرة من محافظ الاسكندرية وانتشار على الأرض لمفتشي الإدارة المركزية للمصايف والسياحة، مفيدا بأن لديهم 65 شاطئ في الإسكندرية جزء منهم يدخل ضمن مشروع توسعة الكورنيش.

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