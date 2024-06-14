الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قادة مجموعة السبع يدعمون أوكرانيا بـ50 مليار دولار.. وهذا ما قدموه لغزة

مجموعة السبع
مجموعة السبع

عرضت قناة "الغد الإخبارية"، تقريرا عن دعم مجموعة السبع لأوكرانيا وغزة، فعلى مدار يومين في مدينة باري الإيطالية عقدت قمة مجموعة السبع الكبرى الهادفة لحل المشاكل العالمية في قطاع غزة والتي تعد أحدث تحد حاليًا يواجهه العالم.

لم تتصدر أحداث غزة، جدول أعمال القمة في حين استفادت أوكرانيا من مجموعة السبع، معلنين عن حزمة مساعدات مالية بلغت خمسين مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن موقف مجموعة السبع في القمة لم يتعد دعم خطة بايدن لإيقاف الحرب والمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين داعين حماس لقبولها، ومن المؤسف أن قضية غزة في قمة مجموعة السبع ليست مركزية على الرغم من كونها مركزية للتوازنات الجيوسياسية المستقبلية للعالم أجمع والمنطقة بشكل خاص.

ومع خوض كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، للانتخابات العامة التي قد تطيح بهم وبأحزابهم باستثناء الإجراءات العملية المتخدة في القمة لصالح أكرانيا لم يتعد موقف قادة مجموعة السبع في باقي الملفات سوى الاستنكار.دون الخروج بنتائج أو حلول للأزمات والصراعات العالمية.

مجموعة السبع غزة مليار دولار الغد الأخبارية قطاع غزة

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