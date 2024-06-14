مدرب فاركو: قدمنا أداء جيد أمام الأهلي.. وقمت بتغيير طريقة اللعب

أعرب أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي فاركو، عن سعادته بأداء لاعبيه خلال مباراة اليوم أمام الأهلي في الدوري الممتاز، والتى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وأضاف أحمد خطاب خلال المؤتمر الصحفي أن لاعبي فاركو قدموا أداء جيد خلال المباراة وقاموا بتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة بشكل جيد طوال المباراة.



وأوضح خطاب أنه كان يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي موضحًا أن كل نقطة يحصدها الفريق هامة للغاية في مشوار بطولة الدوري.



ووجّه المدير الفني لفاركو الشكر للاعبيه على الأداء الذي قدموه خلال المباراة والروح العالية التي ظهروا بها أمام النادي الأهلي.



وتابع خطاب قائلا: "كنت متحمس طوال اللقاء لمحاولة تحفيز اللاعبين لإعادة الثقة بأنفسهم".



واختتم خطاب تصريحاته قائلًا "عدلت طريقة اللعب، وجازفت في آخر ربع ساعة ودفعت بوليد علي بديلًا لانكادا الذي يعاني من الإرهاق بعد مشاركته مع منتخب غينيا بيساو فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم من أجل زيادة الكثافة الهجومية".

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "برج العرب" في الجولة 11 المؤجلة من دوري نايل.

سجل هدفي الأهلي إمام عاشور في الدقيقتين 30 والدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، وجاء هدف فاركو عن طريق جابر كمال في الدقيقة 35.

ارتفع رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فاركو عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

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