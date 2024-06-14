أمين شعبة الصيدليات: ندفع فاتورة أي زيادة في أسعار الدواء منذ 7 سنوات

قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات، باتحاد الغرف التجارية، إن منظومة الصيدليات في مصر تتعرض لتخريب، حيث أغلقت 1500 صيدلية وهذا أمر غير طيب بسبب التأثر من أسعار الدواء، مؤكدا أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولا يوجد مكان يسمح فيه بتداول الدواء سوى الصيدلية ولابد من المحافظة على الصيدليات.

وأضاف حاتم البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الاعلامية سارة حازم، على قناة on، أن هناك عدة موجات لزيادة الأسعار بعد تعويم الجنيه منذ عام 2017 ونتج عنها تأثر أصحاب الصيدليات، قائلا: "بقالنا 7 سنين ندفع فاتورة أي زيادة في السعر"، لافتا إلى أنهم خاطبوا محافظ البنك المركزي لعودة تفعيل قرض المبادة لـ5% المتناقص وكان اسمها مبادرة السيد الرئيس ولكن لم يتلقوا أي استجابة وأقل فائدة الآن 15%.

وعن استعدادات عيد الأضحى، قال: "نخاطب هيئة الدواء دائما باستمرار بقائمة النواقص عندنا واحنا كصيادلة مش بنقفل ومستمرين واحنا في خدمة الوطن والمواطن خلال كل أيام العيد كلها وبنحاول نرشد المريض للدواء البديل إذا كان متوفر".