سارة حازم: محمد صلاح نموذج ملهم وسفير حقيقي لمصر

هنأت الإعلامية سارة حازم، البطل المصري محمد صلاح.

وقالت خلال تقديم برنامجها" كل الزوايا"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة:" هناك خطيب في خطبة الجمعة اليوم قال إنه لا يعجبه أخذ الشباب البطل المصري محمد صلاح قدوة".

وأضافت: "فين المشكلة إن أحد الشباب يأخذ محمد صلاح قدوة، فين المشكلة في شخص من أهم 5 لاعبين في العالم، فين المشكلة لشخص العالم كله بيأخذه قيمة وقامة".

وتابعت: "محمد صلاح نموذج لشاب مصري ناجح، خرج من قرية بسيطة احترف كرة القدم، والآن يحترف في احد أهم أندية العالم في الدوري الإنجليزي، وجعل العالم كله يتغني بأسمه وبانجازاته، وكمان جعل اسم مصر يتردد في كل العالم".

وأكمل: "هذا ليس حبا في محمد صلاح فقط، هذه رسالة إلى خطيب الجمعة، خطبتك رصاص يخترق العقول، وكل الناس تحب محمد صلاح، ومحمد صلاح نعتبر قدوة لاسباب كثيرة جدًا ونموذج ملهم وسفير حقيقي لمصر".

وواصلت: "محمد صلاح شارك في 15 حملة ضد المخدرات بشكل تطوعي، هذا الشكل التطوعي أدت لزيادة الاتصالات على خط مكافحة الإدمان".