الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سارة حازم: محمد صلاح نموذج ملهم وسفير حقيقي لمصر

محمد صلاح
محمد صلاح

هنأت الإعلامية سارة حازم، البطل المصري محمد صلاح.

وقالت خلال تقديم برنامجها" كل الزوايا"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة:" هناك خطيب في خطبة الجمعة اليوم قال إنه لا يعجبه أخذ الشباب البطل المصري محمد صلاح قدوة".

وأضافت: "فين المشكلة إن أحد الشباب يأخذ محمد صلاح قدوة، فين المشكلة في شخص من أهم 5 لاعبين في العالم، فين المشكلة لشخص العالم كله بيأخذه قيمة وقامة".

وتابعت: "محمد صلاح نموذج لشاب مصري ناجح، خرج من قرية بسيطة احترف كرة القدم، والآن يحترف في احد أهم أندية العالم في الدوري الإنجليزي، وجعل العالم كله يتغني بأسمه وبانجازاته، وكمان جعل اسم مصر يتردد في كل العالم".

وأكمل: "هذا ليس حبا في محمد صلاح فقط، هذه رسالة إلى خطيب الجمعة، خطبتك رصاص يخترق العقول، وكل الناس تحب محمد صلاح، ومحمد صلاح نعتبر قدوة لاسباب كثيرة جدًا ونموذج ملهم وسفير حقيقي لمصر".

وواصلت: "محمد صلاح شارك في 15 حملة ضد المخدرات بشكل تطوعي، هذا الشكل التطوعي أدت لزيادة الاتصالات على خط مكافحة الإدمان".

الأكثر قراءة

الإفتاء تحذر من فيديو مزيف لمفتى الجمهورية: جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

تعرف على تكلفة الجزار لذبح الخروف والعجل في العيد

غدًا ذروة الموجة الحارة.. "الأرصاد": انخفاض تدريجى فى أول أيام عيد الأضحى

جماهير الأهلى تغادر مدرجات ستاد برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان