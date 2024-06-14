مدير المسرح القومي: عروضنا في عيد الأضحى كاملة العدد وشباك التذاكر مفتوح

أكد الفنان أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، أنهم يستعدون منذ 3 أشهر لاستقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى بعرض مسرحية "مش روميو وجوليت"، مشيرا إلى أن العرض يليق بالأسرة المصرية ويحترم العقلية ومن بطولة علي الحجار ورانيا فريد شوقي ومجموعة كبيرة من فناني المسرح القومي وإخراج عصام السيد.

وأوضح أيمن الشيوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة ON، أن العيد من المواسم التي يكون فيها المسرح القومي كامل العدد، قائلا: "المصريين في صباح العيد بيحبوا الزيارات الأسرية وبالليل اجتماع الأسر للخروج والتنزه والمسرح القومي بيكون كامل العدد، ومن الآن الحجوزات شغالة وشباك التذاكر مفتوح".

وتابع: "حجوزات عرض مسرحية مش روميو وجوليت كبير والعرض هيكون الساعة 9 مساء مدته ساعتين، والموسم الصيفي كله شغال العرض دة ولو فيه إقبال جماهيري ممكن استمرار العرض ويمتد للموسم الشتوي".