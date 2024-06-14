نائب وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: إدارة بايدن تسعى لإحداث توافق لوقف إطلاق النار بغزة

قال هينو كلينك نائب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إن إدارة بايدن ومقترحها الصادر بتطبيق الهدن الثلاث قد انتشر في العلاقات الخارجية وفي الشئون الخارجية ولديه بالطبع ثلاث مراحل متتالية وهي تشمل المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة والأخيرة.

وأضاف كلينك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان هناك الكثير من التقارير الموسعة أن إسرائيل وحماس بشكل عام لديهم اتفاق بشأن الجوانب الأساسية في المقترح، ولكن حاليًا هناك مفاوضات تجري على أرض الواقع بشأن التفاصيل الخاصة بهذا المقترح، مشيرًا إلي أن إدارة بايدن ولا سيما وزير الخارجية بلينكين الآن الذي ينفذ زيارة في الشرق الأوسط للمرة الثامنة بعد 7 أكتوبر يحاول أن يحقق التوافق بين الطرفين على الخطوط العريضة لهذا المقترح.

وتابع: "أعتقد أن بلينكن سوف يتناول عددا من النقاط التي طرحها الرئيس بايدن التي تتعلق بهذا المقترح والتي تتناول كافة التفاصيل مباشرة مع حماس ومع إسرائيل بالتوسط من قبل مصر وقطر من أجل ضمان تنفيذ هذا المقترح".

وأكد أن إدارة بايدن والغالبية العظم من المجتمع الدولي ترغب في وصول الطرفين لاتفاق الوقف إطلاق النار ربما يكون مؤقتا حتى الآن بناء على كيفية تنفيذ المرحلة الثانية من المقترح، ولكن لتحقيق وقف اطلاق النار الآن في ظل المعاناة التي تشهدها غزة وتؤدي إلى إطلاق صراح الرهائن بشكل جزئي فبالتالي ربما ننتظر مزيد من التفاصيل حتى صدورها.