الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: الهجمات المكثفة تظهر لإسرائيل أن حربا شاملة معه ستكون مكلفة

حزب الله
حزب الله

قالت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، إن الهجمات المكثفة تظهر لإسرائيل أن حربا شاملة معه ستكون مكلفة، حسبما افادت وسائل اعلام محلية في نبأ عاجل.

جاء ذلك في ظل المواجهات والاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

رصيف المساعدات على ساحل غزة 

 

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عبد المنعم سعيد: المشروع الأمريكي يتحدث عن هدنة في غزة حتى وقف إطلاق نار


وفي سياق متصل، قال مسؤولان أمريكيان يوم الجمعة إن رصيف المساعدات الذي بنته الولايات المتحدة سيتم فصله عن ساحل غزة للمرة الثانية بسبب أمواج البحر الهائجة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول جدوى الطريق البحري.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التخطيط العسكري، إن الجيش يقوم بفصل الجسر ونقله في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى يوم السبت لمنعه من الانهيار كما حدث في أواخر الشهر الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتوقع المسؤولون أن يعود إلى مكانه بحلول الأسبوع المقبل وسيعمل مرة أخرى، وعلى الرغم من تفريغ المساعدات في منطقة آمنة على الشاطئ لعدة أيام، إلا أن وكالات الإغاثة توقفت عن استلام وتوزيع المساعدات أثناء قيامها بمراجعة أمنية.

ويواجه الفلسطينيون مجاعة واسعة النطاق لأن الحرب قطعت إلى حد كبير تدفق الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى. وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص في غزة قد يواجهون أعلى مستوى من المجاعة بحلول منتصف يوليو.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في المستقبل القريب، حيث لم يتم قبول الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة بدعم عالمي بالكامل من قبل إسرائيل أو حماس.

وأدت الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة إلى مقتل أكثر من 37100 شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين في إحصاءها.

شنت إسرائيل الحرب بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، والذي اقتحم فيه المسلحون جنوب إسرائيل، وقتلوا حوالي 1200 شخص - معظمهم من المدنيين - واختطفوا حوالي 250.

 

جماعة حزب الله لبنان الهجمات المكثفة إسرائل الحرب الشاملة

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