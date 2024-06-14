جابر القرموطي: غار حراء لا يتسع إلا 5 أشخاص

طل الإعلامي جابر القرموطي، على مشاهديه منطقة غار حراء، الذي نزل فيه الوحي لأول مرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الإعلامي جابر القرموطي، خلال حلقة اليوم من برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" من مكة، مساء اليوم الجمعة، أنه يتواجد في مركز حراء الثقافي الذي كان يختلي فيه سيدنا محمد قبل البعثة.

وتابع الإعلامي جابر القرموطي، أن غار حراء هو مكان نزول جبريل وهو المكان الذي نزل فيه الوحي لأول مرة على النبي وهو يقع في شرق مكة على يسار الذاهب إلى عرفات في أعلى جبل النور أو الإسلام.

ونوه القرموطي، جبل عرفات ارتفاعه 634 مترا ولا يتسع إلا لخمس أشخاص ويبعد 4 كم عن المسجد الحرام وهو عبارة عن فجوة في الجبل طوله 4 أذرع وعرضها ذراع.