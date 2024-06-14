السفير حسام زكي: عملي سفيرًا لمصر في البرازيل تجربة مهمة ومثمرة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الخط العريض في حياتي هو الدبلوماسية، لأنها تعتبر أكثر شيء قمت بها في حياتي والكارير الذي اهتميت به واشتغلت بها، معقبا: "اقتربت من مغادرة المشهد لكن عملنا إللي عملناه وإن شاء الله نكون عملنا شيء مفيد".

وأضاف السفير حسام زكي خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أن كل المراحل التي عملت فيها كلها راضٍ عنها، لكن يمكن القول بأنه كان عندي بداية غير متوقعة في أديس أبابا، وكانت بالنسبة لي مدرسة كبيرة جدا، عرفت وتعلمت فيها الكثير من الأشياء وكانت بالنسبة لي بها الكثير من الفائدة.

وأوضح السفير حسام زكي، أنه بعد ذلك كان يوجد الكثير من المحطات مثل نيويورك التي كان بها فائدة كبيرة جدا، حتى عندما ذهبت سفيرًا للبرازيل والتي كانت دولة ضخمة في أمريكا الجنوبية، وقد كانت تجربة مثيرة جدًا وفي غاية الأهمية، حتى دبلوماسيا كانت إضافة كبيرة.