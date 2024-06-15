"اقتناص الوهم البصرى فى القصة القصيرة".. كتاب جديد عن دار عرب

صدر حديثا كتاب "اقتناص الوهم البصري في القصة القصيرة " عن دار عرب للنشر، ويأتي الكتاب نتاج ورشة عمل للكاتب الناقد ممدوح رزق.

تفاصيل عمل الكاتب ممدوح رزق الجديد

وشارك في ورشة “اقتناص الوهم البصري في القصة القصيرة ” عدد من الأسماء البارز في المشهد الثقافي المصري وهم كالتالي: الشاعرة والناقدة رشا الفوال، وابتهال عبد الحميد، ونبهان رمضان، وسماح رشاد، وإيمان مسعد، ورضا الأشرم، وحنان ماهر، وسوما الباز، وسارة القصبي، ومروة فهمي.

ويذهب الكاتب ممدوح رزق إلى تعريف معني الوهم البصري والذي يعني رؤية شيء، تحت أي مستوى من الوضوح، إذ يتبين فيما بعد أنه كان شيئا آخر، أو أنه لم يكن موجودا من الأصل.

أما عن الوهم البصري المتخيل فهو ما يتصور رؤيته بوعي سابق أنه لا يمتلك وجود فعليا، ولكن تتم معاملته كشيء واقعي، وهو يختلف عن التخيل المحض، الذي يقتصر على الذهن دون "توهم " بتجسده.

أما عن الوهم البصري في القصة القصيرة فهو الشيء الذي حين تبين بعد الرؤية الأولى أنه كان شيئا آخر، أو لم يكن موجودا من الأصل، أو ذلك الذي يتصور رؤيته خياليا؛ فإنه يكون مخرضا لاكتشاف وتأمل أمر ما في حياة الشخصية القصصية، في ذاكرتها في العالم كليا، يكون دافعا للتساؤل رأيت هذا الشيء تحديدا مع أو قبل إدرامي بانه كان وهما بصريا.

وقصص الورشة جاءت بعناوين “بودكاست” للكاتبة الناقدة دكتورة رشا الفوال، و“مرآة” للكاتب نبهان رمضان، و“رأس الاسباجيتي" للكاتبة سماح رشاد، و“الأحلام غيث" لـ إيمان سعد، و“فانوس الست أمينة” لـ ابتهال عبد الحميد، و“كحل حامي” لـ حنان ماهر، و“لقاء الليل” لـ سوما الباز، و“الرحلة” لـ سارة القصبي، و“الذبابة” لـ مروة فهمي.

ممدوح رزق

والكاتب ممدوح رزق، صاحب رواية "الفشل في النوم مع السيدة نون"، وهو قاص وروائي وناقد، صدر له العديد من المجموعات القصصية والشعرية والروايات والمسرحيات والكتب النقدية والمترجمة، كما كتب العديد من سيناريوهات الأفلام القصيرة.