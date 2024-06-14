الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبى: ندين احتجاز الحوثيين موظفين أمميين ⁧‫

الحوثي
الحوثي

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين‫، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

الاعتقالات لموظفي الأمم المتحدة 

ويدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتقالات الأخيرة التي قام بها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والبعثات الدبلوماسية في اليمن. ويؤيد الاتحاد الأوروبي بالكامل رسالة الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة 11 يونيو، ويكرر الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

ويشعر الاتحاد الأوروبي أيضًا بقلق عميق إزاء التداعيات السلبية التي قد تترتب على ذلك على إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية المطلوبة بشكل عاجل إلى السكان اليمنيين. 

ويحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على السماح بوصول الجهات الفاعلة الإنسانية في البلاد دون عوائق، واحترام والحفاظ على سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في اليمن بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وقد أدان الاتحاد الأوروبي باستمرار هجمات الحوثيين غير المقبولة على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي تنتهك القانون الدولي، وتهدد الأمن البحري والسلام في المنطقة، وتعطل التجارة العالمية. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات.

ويكرر الاتحاد الأوروبي ضرورة الوحدة في اليمن والاحترام الكامل لسيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.

ويشعر الاتحاد الأوروبي أيضًا بقلق عميق إزاء التداعيات السلبية التي قد تترتب على ذلك على إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية المطلوبة بشكل عاجل إلى السكان اليمنيين. ويحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على السماح بوصول الجهات الفاعلة الإنسانية في البلاد دون عوائق، واحترام والحفاظ على سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في اليمن بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وقد أدان الاتحاد الأوروبي باستمرار هجمات الحوثيين غير المقبولة على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي تنتهك القانون الدولي، وتهدد الأمن البحري والسلام في المنطقة، وتعطل التجارة العالمية، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات.

ويكرر الاتحاد الأوروبي ضرورة الوحدة في اليمن والاحترام الكامل لسيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.
 

الاتحاذ الاوروبي اوروبا الحوثي موظفي ​الأمم المتحدة​

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