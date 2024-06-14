الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز

دعاء يوم عرفة مستجاب.. دعاء سيدنا النبي

يوم عرفة
يوم عرفة

دعاء يوم عرفة مستجاب من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الماضية باستخدام مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أفضل دعاء يمكن لمن لم يتمكن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام هذا العام أن يدعو به هو دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي ﷺ يوم عرفة في الموقف: “اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ”.

وقد ورد في فضل الدعاء يوم عرفة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: “خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ” (رواه الترمذي).

أدعية مستجابة يوم عرفة


من الأدعية المستجاب يوم عرفة :

“الحمد لله الذي هدى من الضلالة، وبصر من العماية، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات والأرض. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.”

“اللهم لا تطوِ يوم عرفة علينا إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت توباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وعتقت رقابنا من النار يا رحيم.”

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. اللهم إنا نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم.. اللهم اجمعنا مع الأبرار الصادقين الذين يأخذون بأيدينا إلى ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واغفر لنا ووالدينا وتوفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.”

فضل يوم عرفات

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أفضل الأيام يوم عرفة”، حيث ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا في هذا اليوم ليباهي بأهل الأرض أهل السماء.

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي أيام عيد لأهل الإسلام، حيث يعتبر هذا اليوم فرحة وسروراً ويؤكل ويشرب فيه.

في يوم عرفة، أتم الله للمسلمين دينهم وأكمل عليهم نعمته، وذلك بإكمال دين الإسلام وإنزال الآية التي تصف الإسلام كدين كامل.

عالم أزهرى يوضح فضل يوم عرفة على المسلمين


يوم عرفة من أفضل الأيام التي يعتق الله فيها عباده من النار، ويُباهي بهم الملائكة.

دعاء يوم عرفه مستجاب اللهم فضل يوم عرفات

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