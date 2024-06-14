الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من سائق بالجيزة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي كبير من سائق بالجيزة.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة سائق وآخر يعملان بإحدى الشركات والاستيلاء منهما على مبلغ مالى بالإكراه مستخدمين سلاحا ناريا (بندقية آلية) حال سيرهما بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهم السلاح المُستخدم فى الواقعة.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرام.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة بالجيزة حبس 3 عاطلين سائق بالجيزة سرعة التحريات ملابسات الحادث

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