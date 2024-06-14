الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر: سعداء بالفوز على فاركو.. ونتبع سياسة التدوير لحل مشكلة ضغط المباريات

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على فاركو اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا صعوبة في مباراة اليوم أمام فاركو بسبب غياب ١٨ لاعبًا عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية. 

وأضاف المدير الفني: اللاعبون الدوليون لم يحصلوا على راحة، الأهلي لديه رقم كبير، كان متواجدًا في المنتخب الوطني، ومن الطبيعي أن يتأثر الفريق في مباراة اليوم. 

وأوضح كولر أن الأهلي يخوض مباريات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة في الفترة المقبلة، وعقب ثلاثة أيام سوف يعود الفريق من جديد إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد، ولهذا سوف أطالب اللاعبين بالاستشفاء الجيد للمباراة، كما أكد اتباع سياسة التدوير في المباريات المقبلة. 

وأشار كولر إلى أن إهدار الفرص لا يقتصر على لاعب معين، وأن الجماهير تترقب تسجيل كل فرصة ولكن كرة القدم يوجد بها إهدار الفرص ولا يلام لاعب معين، لافتًا إلى أنه يسعى مع اللاعبين إلى استغلال الفرص والتسجيل في المباريات.

وشدد مارسيل كولر على أنه يتبع سياسة التدوير في أي مركز باستثناء حراسة المرمى، مؤكدًا أن محمد الشناوي كابتن الفريق والحارس الأول للمنتخب، وأن مصطفى شوبير هو المستقبل وقدم موسمًا خرافيًّا.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فاركو بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قدم الأهلي مباراة قوية وصنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، لكنها أهدرت نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة خاصة في الفرصتين اللتين أهدرهما موديست، وإن كان قد تسبب في ركلة الجزاء التي تقدم بها الأهلي بالهدف الأول.
 
نجح الأهلي في التقدم في الدقيقة 30 من ركلة جزاء سددها إمام عاشور الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل فاركو هدفه الوحيد في الدقيقة 35. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 36، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 21.

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