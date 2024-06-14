رئيس جامعة الأزهر يشكر إدارات الكليات على إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تقدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة؛ بخالص الشكر والتقدير لإدارات كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم: عمداء، ووكلاء، وأعضاء الهيئة التدريسية، والهيئة المعاونة، والإداريين، والخدمات المعاونة، والإدارة الطبية، والخدمات الأمنية، وكل من أسهم في إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

ووجه رئيس الجامعة إدارة الكليات في القاهرة والأقاليم إلى سرعة الانتهاء من النتائج في أقرب وقت، واعتمادها خاصة نتائج الفرق النهائية؛ ليتسنى إعلام الطلاب بها قريبًا، مما يمكنهم من إتمام أوراق الخدمة العسكرية في الموعد المحدد من قبل إدارة التعبئة والتجنيد.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص دعائه بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب، موجهًا دعوته لهم باستثمار الإجازة الصيفية في كل ما هو مفيد وجاد، من: تدريبات، وأنشطة، ورياضيات، والعمل النافع لصالح دينهم ووطنهم، ومرحبًا بطلاب الجامعة الجدد الذين تستقبلهم جامعتهم مطلع العام الدراسي المقبل بالترحاب.