الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحد مزراعي قرية "شبرا بلولة": نطالب بتحسين سعر الياسمين بهدف زيادة الجودة

مانشيت
مانشيت

قال سعيد أبو جيبين، أحد مزراعي قرية "شبرا بلولة"، قلعة زراعة وصناعة الياسمين، إن مشكلة المزارعين، هو أن المصانع تشتري المحصول بسعر زهيد.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "مانشيت" والذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على فضائية "سي بي سي" أن بعض المصانع تتعمد تاخير الحصول على المحصول من أجل شراءه بسعر أقل.

وطالب بضرورة تحسين سعر الياسمين بهدف زيادة الجودة، وتشجيع المزارعين على زراعة الياسمين، مؤكدًا أن قرية "شبرا بلولة"، قلعة زراعة هذا النوع من الورود العطرية.

تشتهر قرية شبرا بلولة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بزراعة الياسمين في مساحات كبيرة بالقرية منذ عشرات السنوات الأمر الذي اكسب القرية شهرة عالمية في مجال إنتاج العطور وتصديره إلى الدول الاوروبية بعد استخلاصها من زهرة الياسمين، إلى جانب وجود عدة مصانع بالقرية تقوم على زراعته ويعمل بها معظم أهالي القرية.

شبرا بلولة مزراعي قرية الياسمين سعر الياسمين مانشيت الاعلامي جابر القرموطي

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