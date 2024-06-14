تعرف على أفضل الأعمال يوم عرفة

تزايد البحث، عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أفضل الأعمال يوم عرفة، يأتي ذلك بالتزامن مع قدوم يوم عرفة، الأحد المقبل، حيث يتنافس ويتسابق المسلمين يوم عرفة من أجل الفوز بمغفرة المولى سبحانه وتعالى، خاصة أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة وهذا ما يجعل الكثير من المسلمين يبحثون عن أفضل الأعمال التى يمكن أن يقوموا بها في هذا اليوم.

أفضل الأعمال يوم عرفة

يسعى الكثير من المسلمين حول العالم إلى القيام بأفضل الأعمال، يوم عرفة وفى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، طبعا فى مغفرة المولى سبحانه وتعالى، واليكم أبرز أفضل الأعمال الذي يجب أن يقوم بها المسلم يوم عرفة، وهي كالتالي:

قراءة القرآن الكريم منذ طلوع الفجر.

الالتزام بمواعيد الصلاة.. والأفضل ذهاب الرجال إلى الصلاة في المسجد.

الإكثار من الصدقات.

الدعاء والتواسل إلى الله سبحانه وتعالي من أجل تحقيق ما نتمنى.

قيام الليل.

صلة الرحم.

الحرص على التكبير والتهليل طوال يوم عرفة.

الاستغفار.

صيام يوم عرفة.

الزكاة.

الحرص على أداء صلوات النوافل.

حفظ الجوارح عن المحرمات.

كثرة التسبيح.

ماهو فضل صيام يوم عرفة عند الفقهاء

يقول الفقهاء، إنه يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، واختلف الفقهاء في حكم صيام الحاج ليوم عرفة، والسبب في استحباب الفطر في يوم عرفة لِمن كان يؤدي ركن الوقوف بعرفة أن الحاج يتقوى بفطره على الطاعة والدعاء، لأن الصيام قد يسبب له التعب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- فطر يوم عرفة، قالت لبابة بنت الحارث: “أنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: هو صَائِمٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: ليسَ بصَائِمٍ، فأرْسَلَتْ إلَيْهِ بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ علَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ”.

ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يُضعِف الصومُ الحاجَّ، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يُسن الفِطْر للمسافر مُطلقًا عند الشافعية.

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