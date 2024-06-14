أحمد بيكهام رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

فاز أحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا، بجائرة رجل مباراة الزمالك وفريقه سيراميكا كليوباترا، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل.

حقق الزمالك ريمونتادا مثيرة وقاتلة على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجبل الأخضر.

أفتتح التسجيل أولا، أحمد رمضان بيكهام لفريق سيراميكا، وذلك في الدقيقة الـ26، من ضربة ركنية نفذها أحمد بلحاج من الطرف الأيسر على رأس المدافع الذي وضع الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ23، يحرم القائم الأيسر الزمالك، من أول أهدافه، بعد تسديدة عمر جابر، عقب تمريرة رائعة من زميله عبدالله السعيد.

وفي الدقيقة الـ35، تمنع العارضة هدفا مؤكدا للزمالك، من رأسية أحمد سيد زيزو، عقب تمريرة عمر جابر.

وكادت الدقيقة الـ42، تشهد هدفا ثانيا لسيراميكا كليوباترا، بعد تصويبة أحمد قندوسي أمام منطقة الجزاء، حولها محمد صبحي لضربة ركنية.

وفي الدقيقة الـ45+8، للمرة الثانية تحرم العارضة الزمالك، من هدف التعادل، عقب تصويبة مصطفى شلبي.

وبعد هجوم مكثف، ينجح عبدالله السعيد، في إدراك التعادل للزمالك، مسجلا أول أهدافه تاريخيا مع الفارس الأبيض منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، وذلك في الدقيقة الـ80، عقب تمريرة محمد شحاتة للاعب الذي سدد كرة صاروخية خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

وفي الدقيقة الـ89، يضيف السنغالي إبراهيما نداي، ثاني أهداف الزمالك والنقاط الثلاثة، من عرضية عبد الله السعيد جهة اليمين، قابلها المهاجم برأسية داخل الشباك.

وكاد صامويل أمادي، يدرك التعادل لسيراميكا كليوباترا، في الدقيقة الـ90+2، من تصويبة خارج منطقة الجزاء، تعامل معها محمد صبحي حارس الزمالك ببراعة.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك، رصيده لـ31 نقطة، وضعته في المركز الحادي عشر، إلا أنه مازال يمتلك 7 مباريات أخرى مؤجلة، أما سيراميكا كليوباترا ظل عند 34 نقطة في المركز التاسع، مع امتلاكه مباراة يتيمة مؤجلة أمام الأهلي.