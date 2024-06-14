الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبد المنعم سعيد: المشروع الأمريكي يتحدث عن هدنة في غزة حتى وقف إطلاق نار

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم السعيد المفكر السياسي، إن ما نتحدث عنه هو وقف إطلاق النار لثلاث هدن، وهم مختلطين مع وقف إطلاق النار بشكل ونهائي، مشيرًا إلى أن المشروع الأمريكي وما قبله من مشروعات كلها تتحول عن هدن.

وأضاف السعيد، اليوم الجمعة، خلال لقاء ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك التزامات أخرى الخاصة بتبادل الرهائن خلال الهدنة الأولى 33 من كذا مقابل حوالي 800 من الجانب الفلسطيني، وفي نفس الوقت مع الأسبوع الثاني نبدأ التفاوض على وقف إطلاق النار الذي يجب ان يتم في الأسابيع الستة التالية، والتي سيتم فيها التبادل بين الكتلة الرئيسية من المحتجزين لدى حماس مقابل معدل محدد من الجانب الآخر.

وتابع: "في المرة الثالثة بنتفاوض في آخر أسبوع على موضوع وقف إطلاق النار والالتزامات الي على كل طرف إن ياخدها، وفي المرة الثالثة دي هياخدوا جسس المحتجزين الإسرائيليين، ويفترض أيضا في المرة الثالثة أن يكون الحديث عن وقف إطلاق نار دائم".

القاهرة الإخبارية وقف إطلاق النار هدن المشروع الأمريكي ثم ماذا حدث

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