الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدوري الممتاز.. إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وفاركو

إمام عاشور
إمام عاشور

حصد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية. 

أحرز إمام عاشور لاعب الفريق هدفي الأهلي في لقاء اليوم ضمن أحداث الشوط الأول. 

وفاز الأهلي على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ١١ من الدوري الممتاز.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على فاركو بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قدم الأهلي مباراة قوية وصنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، لكنها أهدرت نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة خاصة في الفرصتين اللتين أهدرهما موديست، وإن كان قد تسبب في ركلة الجزاء التي تقدم بها الأهلي بالهدف الأول.
 
نجح الأهلي في التقدم في الدقيقة 30 من ركلة جزاء سددها إمام عاشور الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل فاركو هدفه الوحيد في الدقيقة 35. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 36، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 21.

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