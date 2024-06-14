الثالثة أدبي دفعة 2023: مراجعة المادة مبكرا وسماع القرآن للبعد عن التوتر

قدم 3 من أوائل الثانوية العامة دفعة 2023، نصائح للطلاب للتعامل بإيجابية مع الامتحانات، وذلك من خلال برنامج "مصر تستطيع"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر قناة "DMC".

وقالت فرح محمد قدري، الثالثة على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة دفعة 2023، كنت أتدرب على حل عدة امتحانات فى اليوم، وكنت شاطرة في اللغات، والجغرافيا والتاريخ مادة ممتعة، كما حصلت على الدرجة النهائية في اللغة الفرنساوي.

ووجهت فرح محمد قدري نصيحة بأنه على الطالب القراء وترجمة الموضوعات قدر المستطاع، مؤكدة أن الكلمات والقواعد مهمة، ويجب على الطالب أن ينهي مراجعة المادة الساعة 11 ليلا ثم سماع القرآن الكريم من أجل أن نهدأ.

أما عن ليلة الامتحان قالت "فرح": “كنت موترة، ونصحتني معلمة التاريخ بعدم حل أسئلة كثيرة حتى لا أتوتر، لكن أنا توترت قبل امتحان مادة اللغة العربية ولم أنم بشكل كافٍ”.

ولفتت إلى أن أهلها لم يضغطوا عليها فى المذاكرة وانا بدأت مقارنة نفسى بشقيقتي لأنها كانت متفوقة، ووضعت هدف أمامي لأن أصل إلى ما وصلت له شقيقتي، وحاول أهلي إخراجي من الضغط النفسي اللي كنت بعيشه بسبب هذه المقارنة".

تابعت، يجب قراءة السؤال لأخره، وانا كنت بظلل بالرصاص في البابل شيت، وبعلم على الأسئلة التي لم أحلها حتى أعود لها مرة أخرى.

ويحرص برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "DMC"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد الأساسية في شكل مسابقة بين عدة فرق.