الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تطلب تحريات المباحث في حريق منطقة الزرايب بالجيزة

حريق في منطقة الزرايب
حريق في منطقة الزرايب بالبراجيل

فتحت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في حريق في منطقة الزرايب بالبراجيل، وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

فيما بدأت النيابة الاستماع إلى المتضررين من الحريق وشهود عيان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وانتقل رجال المعمل الجنائي لموقع حريق الزرايب فى منطقة أوسيم لفحص الحريق وإعداد تقرير فنى عن أسبابه والعوامل التي ساعدت على الاشتعال وبداية الحريق ونهايته.

كما سيتم الاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين بالحريق لجمع المعلومات والكشف عن البيانات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لمنطقة الزرايب، أن الحريق ناتج عن إلقاء سيجارة وتفاعلت مع ارتفاع دراجات الحرارة والتهمت العديد من الباكيات ونفوق 16 ماشية كانت بداخل الزريبة وإصابة 10 أشخاص وامتدت النيران لمساحة كبيرة فى المكان والتهمت موقع تدوير قمامة ومنزل لتخزين المواد المستخدمة فى إعادة التدوير ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

ويستمع رجال المباحث لأقوال أصحاب العشش التي تعرضت للحريق، بالإضافة إلى إجراء معاينة لحصر الخسائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمنطقة "الزرايب" بالبراجيل، وتم إجراء أعمال التبريد  لمنع اندلاع الحريق مرة أخرى.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بمنطقة "الزرايب" في البراجيل، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمجموعة من العشش، وتم السيطرة عليها،  وجاري الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف سبب اشتعال الحريق.

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