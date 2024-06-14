الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكرم القصاص: الرئيس السيسي يتحدث دائمًا بلسان الناس أكثر من لسان الحكومة

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يتحدث بلسان الناس أكثر من لسان الحكومة.

وأضاف أكرم القصاص خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن خروج الحكومة وحديثها للناس وتواجدها في الشارع هو جزء في غاية الأهمية، لأننا في عصر الكلام فيه أكثر من الفعل، لافتا إلى أن السوشيال ميديا يمكن تقسيمها إلى أنواع، وهي المواطنون العاديون من الموظفين والطبقة الوسطى من حقهم أن يقلقوا ويسألوا عن الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها ويعرفون ما يتم، لأن الشعب المصري عندما يعرف الحقيقة يطمئن. 

وأوضح أن النوع الثاني في السوشيال ميديا هو النوع المتربص على المنصات التي تأخذ مليارات حتى تشكك الناس لافتا الى أن بين هذا وذاك أن الحكومة على مدى السنوات الماضية كانت ترد على الشائعات عن طريق مجلس الوزراء.

أكرم القصاص برنامج بصراحة السوشيال ميديا منصات الإخوان الاعلامية رانيا هاشم

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