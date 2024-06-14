الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشكيل الرسمى لمباراة ألمانيا وأسكتلندا فى افتتاح يورو 2024

ألمانيا واسكتلندا
ألمانيا واسكتلندا

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، وستيف كلارك، المدير الفني لمنتخب أسكتلندا، عن التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم في افتتاح كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويلتقي المنتخبان في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من المجر وسويسرا.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ميتشلتيت - جوناثان تاه - أنطونيو روديجر - جوشوا كيميتش

خط الوسط: توني كروس - روبرت أندريش - فيرتز - جوندوجان - جمال موسيالا

خط الهجوم: كاي هافيرتز

أما تشكيل منتخب أسكتلندا فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: أنجوس جان

خط الدفاع: ريان بورتيوس - جاك هيندري - كيران تيرني

خط الوسط: أنتوني رالستون - سكوت ماكتومناي - كالوم ماكجريجور - أندرو روبرتسون - ريان كريستي - جون ماكجين

خط الهجوم: تشي آدامز 

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