متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى 2024؟.. الإفتاء تجيب

متى تنتهى تكبيرات عيد الأضحى 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى 2024؟

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال فقرة البث المباشر على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 قائلة: "يبدأ التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة 9 ذي الحجة وينتهي عصر آخر أيام التشريق 13 من ذي الحجة، وهو سنة وثابت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم، موضحة أن الله تعالى شرع للمسلمين التكبير في العيدين عيد الفطر والأضحى، فرحًا من العبد على ما وفقه الله تعالى لأداء الطاعة.

وعن موعد بدء التكبيرات أكدت الإفتاء أن تكبيرات العيد لم يرد نص شرعي يحدد وقتها بالضبط فاختلف الفقهاء فى وقت تكبير العيد اختلافًا كبيرًا.

ويرجع السبب في ذلك كما أوردت الإفتاء- كما يقول ابن رشد - إلى أنه لم يرد نص شرعي في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة يحدد وقت هذا التكبير بما يرفع الخلاف، وإنما عرف المسلمون ذلك عن طريق عمل الصحابة، وقد اختلفوا فيه، فاختلف الناس من بعدهم.

أنواع التكبير في عيد الأضحى

التكبير في عيد الأضحى نوعان مطلق ومقيد، أما التكبير المطلق فهو ما يكون قبل صلاة العيد، وأما التكبير المقيد فهو ما يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، ولا يكون بعد صلاة النافلة إلا فى قول عند الشافعية. وقد اختلف الفقهاء فى مدة التكبير المقيد اختلافًا كبيرًا.



المذاهب الأربعة في وقت تكبير عيد الأضحى

مذهب فقهاء الحنفية

التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر يوم الأضحى، وهو قول أبي حنيفة وروى عن ابن مسعود، وحجتهم: أن ما بعد عصر يوم الأضحى ليس منه، وشعيرة التكبير مرتبطة بيوم العيد، وأيام التشريق ليست من العيد، وأما يوم عرفة فلمشاركة الحجاج.

الشافعية

التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من مغرب ليلة العيد إلى صلاة صبح آخر أيام التشريق، وهو القول الثانى عند الشافعية، وحجتهم: القياس على عيد الفطر فى البداية بمغرب ليلة العيد، واتباعًا للحاج في النهاية الذي ينتهي تكبيره وتلبيته بصلاة صبح آخر أيام التشريق.

مذهب الجمهور

والتكبير يكون عقب الصلوات الخمس من بعد صلاة الصبح يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق، وهو مذهب الجمهور قال به أكثر الحنفية وعليه الفتوى عندهم، وإليه ذهب بعض المالكية، وهو القول الثالث عند الشافعية، وبه قال الحنابلة.



صيغة تكبيرات العيد

هناك صيغة مشهورة لدى المصريين وهي: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا"، وهذه صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: «وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه”.

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