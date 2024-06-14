الثالثة علمي علوم 2023 تنصح الطلاب: مراجعة وحل الامتحان حتى آخر دقيقة

روت الطالبة أميرة خالد صلاح الثالثة على الثانوية العامة علمي علوم 2023، تجربتها في امتحانات الثانوية العامة من خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة dmc.

وقالت أميرة خالد صلاح: "دخلت كلية الطب، وكنت في اليوم الواحد في الثانوية العامة أقوم بحل 5 امتحانات للمادة الواحدة، وليلة الامتحان أحاول الاستيقاظ مبكرا الساعة 8 صباحا، والبدء في حل الأسئلة، كما أقوم بحل أسئلة السنوات الماضية قبل النوم".

أضافت: "أفضل شيء قبل الامتحان محاولة أخذ النقاط المهمة في المادة وليس المذاكرة من الجلدة للجلدة، وانا يوم الامتحان صباحا كنت ببعد عن أي شيء يوترني، وفكرة أن الامتحان ضاع من رأسي في اللجنة هي أفكار وهمية، ويجب ألا نراجع الإجابة من المعلم بعد الامتحان حتى لا يؤثر على المادة التالية، فالأقدار مكتوبة والطالب يعمل اللي عليه، وبلاش مقارنة الأهل لأبنائهم بالأصدقاء، حتى لا يُحبط الطالب، لأنها تدمره".

تابعت: “يجب تخصيص نصف ساعة للبابل شيت، وعدم الخروج من اللجنة حتى آخر وقت والمراجعة عدة مرات”.

ويحرص برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "DMC"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد الأساسية في شكل مسابقة بين عدة فرق.