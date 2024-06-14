الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة مكبرة لإزالة مزارع الأرز المخالفة في الوادى الجديد (صور)

ازالة زراعات الارز
ازالة زراعات الارز بمزارع الوادي الجديد

شنت محافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعه، حملة موسعة على مزارع الارز بمركز ومدينة بلاط حيث تم إزالة عدد من الزراعات وتحرير محاضر لأصحابها وفصل الكهرباء عن آبار الري التى تروى هذه المزارع.

المهندس سلامه علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجدبد اكد انه تم القيام باوسع حملة ازالة لمزارع الارز  على مستوى المركز بحضور جميع الجهات المعنية عل  لمواجهة المخلفات الخاصة بزراعة الأرز حيث شملت اللجنة المشكلة الزراعة والكهرباء والرى والميكانيكا والشؤن القانونية وحماية أملاك الدولة والصندوق وقيادات المركز والوحدات المحلية.

وأكد ان هذه الحملة  تأتى في إطار جهود الوادي الجديد للحفاظ على المخزون الجوفي من مياه الري، وتطبيقًا لقرار حظر زراعة الأرز بنطاق بعض المناطق، مع السماح بزراعته بمنطقة بحيرة باريس.

يذكر أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أكد في وقت سابق، على حظر زراعات الأرز التي تعتمد على الري بالغمر، وحظر منح الأسمدة للمزارعين المخالفين لهذا القرار لمدة عامين، مع السماح بزراعة الأرز الجاف على المصارف الزراعية، حفاظًا على المخزون الجوفي وحق الأجيال القادمة منه.

وقرر المحافظ تشكيل لجان متابعة بكافة المراكز بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي زراعات مخالفة والتعامل معها في المهد.

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محافظة الوادي الجديد حمله موسعة مزارع الارز تحرير محاضر لاصحابها فصل الكهرباء عن ابار الري

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