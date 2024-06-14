الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يحقق فوزًا ثمينًا على فاركو فى الدورى

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "برج العرب" في الجولة الـ11 المؤجلة من دوري نايل.

سجل هدفي الأهلي إمام عاشور في الدقيقتين 30 والدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط الأول، وجاء هدف فاركو عن طريق جابر كمال في الدقيقة 35.

ارتفع رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فاركو عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بضغط وسيطرة لكن بدون أي خطورة على مرمى فاركو.

في الدقيقة التاسعة، تمريرة من حسين الشحات إلى كريم فؤاد المنطلق من جهة اليسار، ولكن طالت الكرة على الأخير ومرت لركلة مرمى.
كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليسار قابلها رضا سليم برأسية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فاركو ومرت لركلة ركنية.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من رضا سليم إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعد دفاع فاركو الكرة عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 25 عرضية قوية من عمر كمال لاعب الأهلي من يمين منطقة الجزاء قابلها أنتوني موديست بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى.

طالب أنتوني موديست باحتساب ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من جانب مدافع فاركو.

وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وتمكن إمام عاشور من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح بعدما سدد الكرة أرضية زاحفة على يمين الحارس محمد سعيد شيكا في الدقيقة 30.

فاركو نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق جابر كامل، لكن حكم الراية أشار لوجود تسلل قبل أن يحتسب الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو.

وجاء الهدف الثاني لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور بعد تمريرة من عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد سعيد شيكا.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي أجرى تبديلين مع بداية الشوط الثاني بنزول أحمد عبدالقادر وأليو ديانج بدلًا من رضا سليم وأحمد نبيل كوكا.

في الدقيقة 52 تسديدة أرضية زاحفة من مروان عطية لاعب الأهلي من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها محمد سعيد شيكا من أسفل يسار مرماه.

في الدقيقة 55، انفراد تام بالمرمى من أنتوني موديست لاعب الأهلي بالمرمى، ولكن طالت منه الكرة بغرابة ووصلت سهلة لحارس فاركو محمد سعيد شيكا.

بطاقة صفراء من نصيب جابر كامل لاعب فاركو بعد إعاقته محاولة مرور إمام عاشور في منتصف الملعب.

أنتوني موديست أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 67 بعد تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة برعونة شديدة في يد حارس فاركو.

الأهلي أجرى تغييرًا ثالثًا في الدقيقة 74 بنزول كهربا بدلًا من موديست.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 82 بنزول أفشة وطاهر محمد طاهر بدلًا من إمام عاشور وحسين الشحات.

في الدقيقة 87 بطاقة صفراء من نصيب أحمد شريف فاركو بعد تدخل عنيف على حارس الأهلي محمد الشناوي.

فاركو أضاع فرصة خطيرة بعد عرضية ورأسية من عمرو ناصر مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد الشناوي.

الاهلى فاركو مباراة الأهلي وفاركو دوري نايل هدف إمام عاشور

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