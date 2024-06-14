الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جابر القرموطى يرصد مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

جابر القرموطي
جابر القرموطي

عرض الإعلامي جابر القرموطي، مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وخياطة الآيات القرآنية بخيوط من الذهب والفضة بمجمع الملك عبدالعزيز، معقبًا "فيها شيء مختلف ومبتكر".

وقال "القرموطي" خلال تقديم برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، "إحنا متواجدين في إحدى الغرف التي بها النسج الجميل لكسوة الكعبة المشرفة فيه صناعة مختلفة عما نتصوره".

وأضاف "خادم الحرمين رصد 25 مليون دولار لمراحل تصنيع كسوة الكعبة، والخامات المستخدمة قادمة من دولتي ألمانيا وإيطاليا".

وتابع "الكسوة التي يتم العمل بها هي للعام القادم فيها شيء مبهر من أشكال الجمال، ونتعامل مع هذا الأمر وكأنه محض خيال".

واستطرد "وأول مرة نشوف هذا الأمر على أرض الواقع نتمنى يوصل لكم بكل الجمال والقدسية، ويوم 9 ذي الحجة هتنزل هذه الكسوة الجديدة على الكعبة المشرفة".

جابر القرموطي الكعبة المشرفة مانشيت سي بي سي الجمعة

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