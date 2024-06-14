الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد رمضان يشارك جمهوره موعد طرح أغنيته "مفيش كدة"

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث اعماله الغنائية بعنوان “مفيش كدة” احتفالا بموسم عيد الأضحى المبارك، والتي صورها لتطرح على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وشارك “رمضان” جمهوره، ليسألهم عن رأيهم في موعد طرح أحدث أغنياته سواء يوم وقفة عرفة أو بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق قائلا: “أغنية مفيش كدة.. تنزل الوقفة بعد الفطار ولا بعد العيد؟”.

 

من جهة أخرى، يعيش الفنان محمد رمضان حالة من النشاط الفني، في الوقت الحالي، حيث يواصل تحضيره للكثير من الحفلات الفنية، بالإضافة إلى عددٍ من الأعمال السينمائية، من بينهم فيلمه "أسد أسود"، الذي أصبح اسمه بعد التعديل "أسد".

فيلم "أسد" من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

ويستعد رمضان لطرح فيلمًا جديدًا سوف يتعاون خلاله مع بطلى الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج، على أن يتم تصويره بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد، التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

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