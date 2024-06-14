كيفية صلاة عيد الأضحى 2024 بالتفصيل

تزايد البحث، عبر محركات البحث الإلكترونية، عن كيفية صلاة عيد الأضحى 2024، يأتي ذلك تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، الأحد المقبل، حيث يستفسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عن كيفية صلاة عيد الأضحى.

طريقة صلاة عيد الأضحى 2024

وشهد موقع جوجل، عمليات دخول كثيرة جدًا، بحثًا عن كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك، وتبين الدستور في التقرير التالي "كيفية صلاة العيد"

كيفية صلاة عيد الأضحى 2024

يستفسر الكثير من المسلمين عن كيفية صلاة عيد الأضحى 2024، وصلاة عيد الأضحى هي عبارة عن ركعتين يكبر المُصلي في الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل قراءة الفاتحة.

هل تجوز صلاة العيد في البيت؟

وقالت دار الافتاء، إنه قد لا يستطيع البعض أداء صلاة عيد الأضحى فى الساحات العامة أو المساجد؛ لذلك يبحث الناس عن كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل، وتكون طريقة صلاة العيد فى المنزل بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، فيُصلى المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة 2024

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن مواعيد صلاة عيد الأضحى ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في الساعة السادسة و18 دقيقة والإسكندرية في الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أعلنت في وقت لاحق استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445هـ وتحديد موعد وقفة عرفات يوم السبت القادم 15 يونيو 2024، وتحديد أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو 2024.