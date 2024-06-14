أحمد فايق: "مراجعات الثانوية العامة ساعدت ملايين الطلاب.. ولسه مكملين"

استضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال حلقة برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، عددًا من أوائل الثانوية العامة دفعة 2023، لتوجيه النصائح للطلاب مع انطلاق الامتحانات.

وقال أحمد فايق: "الحمد لله الحلقات التى قدمناها بشكل متواصل لمراجعة مواد الثانوية العامة ساعدت ملايين الطلاب فى الثانوية العامة، ولسه مكملين سلسلة الحلقات لمراجعة الامتحان".

ويحرص برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "DMC"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد الأساسية في شكل مسابقة بين عدة فرق.