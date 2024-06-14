الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024

التليفون الارضي
التليفون الارضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية.

ويقدم "الدستور" من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي يمكن أن تهم المواطن والإستعلام عن كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي.

وقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق موقعها الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين بدلا من الوقوف في الطوابير داخل السنترالات التابعين لها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر يونيو 2024:

وقد أعلنت المصرية للاتصالات موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو لعام 2024 بدءا من الإثنين الماضي الموافق 10 يونيو 2024 ويظل الدفع متاح حتى آخر الشهر، وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنه في حال التأخر عن السداد يتم تطبيق غرامات وقطع حرارة وسحب الخط من المستفيد.


الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024:


ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2024 ودفع الفاتورة باتباع الخطوات التالية:


الخطوة الأولى:


القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات والذي اتاحته للجمهور.

الخطوة الثانية:


القيام بكتابة كود المحافظة.

الخطوة الثالثة:


القيام بإدخال رقم الهاتف.

الخطوة الرابعة:


سوف يتم ظهور الفواتير المستحق دفعها.

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التفاصيل الكاملة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بسهولة


الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2024


ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، من خلال الاتصال بـ 19777، وحددت الشركة المصرية للاتصالات مجموعة من الطرق المختلفة لـ دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو لعام 2024 وهي كالتالي:

الخطوة الأولى:


القيام بالدخول الى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

الخطوة الثانية:


القيام باختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة والدفع.

الخطوة الثالثة:


القيام بكتابة البيانات االمقررة وكود المحافظة.

الخطوة الرابعة:


الضغط على خانة السداد الإلكتروني ثم الضغط على خانة الدفع.

الخطوة الخامسة:


القيام باختيار طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024 بالفيزا.


ويمكن دفع فاتورة التليفون الارضي عن طريق:

 

- سنترالات المصرية للاتصالات.

- ماكينات فوري.

- منافذ الدفع الإلكتروني مصاري.

- مكاتب البريد.


عقوبة تأخير دفع الفاتورة:
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه في حالة تأخر سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو لعام 2024، سوف يتم تطبيق غرامة تأخير تدفع عن كل شهر بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

إضافة إلى رفع حرارة التليفون الأرضي في حال التأخر عن موعد السداد لمدة 4 أشهر، ويتم وقف الخدمة نهائيًا وسحب الخط الأرضي، وذلك خلال 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2024

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كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

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