الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عماد أبوالرب: تصريحات بوتين بخصوص وقف إطلاق النار تعيدنا إلى نقطة الصفر

بوتين
بوتين

قال الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا تعتبر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأتي قبل انعقاد المؤتمر ومنتدى السلام غدًا وبعد غد، وبالتالي هي تحاول أن تجهض مشاركات الدول أو رفع سقف آمالها في تحقيق أي انفراجة في فهم وجهة نظر أوكرانيا ومبادرة أوكرانيا.

وأضاف أبوالرب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات بوتين تعيد الجميع لنقطة الصفر، لأن وضع الشروط تعتبرها أوكرانيا إملاءات، فهذه العملية تقوّض جهود الوساطة، لأن يطلب من أوكرانيا ألا تفتح على طاولة المفاوضات الأقاليم الأربعة التي تم ضمها بشكل غير قانوني، فإن هذا يعني أن أوكرانيا ستستسلم قبل أن تجلس.

وأوضح أنه بالنسبة لعضويات أوكرانيا يمكن المناورة في ذلك عبر المفاوضات والوصول إلى توافق، ولكن أن يشترط قبول أوكرانيا بضم الأقاليم الأصل أن تقول روسيا نحن جاهزون للحديث عن الأقاليم الأربعة وطريقة إدارة هذه الأقاليم.

القاهرة الإخبارية الرئيس الروسي بوتين أوكرانيا بادرة أوكرانيا

مواد متعلقة

الاحتلال: 60 قذيفة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان تجاه المستوطنات اليوم

الصحة الفلسطينية: مجمع فلسطين استقبل 5 مصابين برصاص الاحتلال فى الضفة

التجارة البحرية البريطانية: إجلاء طاقم سفينة تعرضت لحادث جنوب غرب الحُديدة

فصائل فلسطينية: فجرنا منزلًا مفخخًا بقوة إسرائيلية فى حى الزيتون

خبير عسكرى يكشف أسباب التصعيد فى لبنان وغزة: إسرائيل تعيش وهم الانتصار

الإغاثة الطبية بغزة: انعدام الإمكانات الطبية فى القطاع.. وحياة الأطفال فى خطر

استمرار توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

ملك الأردن: استمرار الحرب الإسرائيلية يزيد الجرائم المرتكبة بحق الضحايا الأبرياء

الأكثر قراءة

الإفتاء تحذر من فيديو مزيف لمفتى الجمهورية: جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

الهيئة العامة للخدمات البيطرية: حملات تفتيش على المجازر.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى

جماهير الأهلى تغادر مدرجات ستاد برج العرب

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان