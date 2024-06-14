الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم أزهرى يوضح فضل يوم عرفة على المسلمين

الشيخ إبراهيم رضا
الشيخ إبراهيم رضا

تحدث الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن مناسك الحج وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وعن الحج بتأشيرة غير رسمية، مؤكدًا أن طاعة الله لا تنال بالمعصية، معلقًا: "الحج على القادر المستطيع والمقتدر على تحمل النفقة والمعونة".

وأضاف إبراهيم رضا خلال لقائه عبر "إكسترا نيوز"، أن من ضمن الاستطاعة هو تحمل تكلفة الإنفاق على الذهاب والطواف، مع سلامة الصحة الجسمانية لتأدية جميع مناسك الحج.

وأوضح أن للصائم عمومًا دعوة مستجابة فما بالنا لو اجتمعت الفضائل كلها للصائم في يوم واحد فهو يوم مغفرة الذنوب، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإن الله يباهي بأهل الموقف الملائكة.

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