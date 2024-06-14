وكيل "صحة مطروح": استمرار العمل بـ9 منافذ للألبان خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور مبرك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من غدٍ السبت حتي الخميس 20 يونيو.

“الدستور” يستعرض التفاصيل في السطور التالية..

منافذ صرف الألبان

مركز السنوسية التابعة للإدارة الصحية بمطروح.

وحدة الحمام التابعة للإدارة الصحية بالحمام.

وحدة العلمين التابعة للإدارة الصحية بالعلمين.

مركز سيدي عبدالرحمن التابع للإدارة الصحية بالعلمين.

وحدة الضبعة التابعة للإدارة الصحية بالضبعة.

وحدة النجيلة القبلية التابعة للإدارة الصحية بالنجيلة.

وحدة براني التابعة للإدارة الصحية ببراني.

وحدة سيوة التابعة للإدارة الصحية بسيوة

وحدة السلوم التابعة للإدارة الصحية بالسلوم.

وتكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

فحص راغبي الزواج

وحدة السنوسية التابعة للإدارة الصحية بمطروح.

وحدة العلمين التابعة للإدارة الصحية بالعلمين.

وحدة سيوة التابعة للإدارة الصحية بسيوة.

وتكون ساعات العمل من 8 صباحًا حتى 2 ظهرا.

منافذ لقاح الكلب وأمصال (العقرب - الثعبان - التيتانوس)

• جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة على مدار ٢٤ ساعة

خدمات مكاتب الصحة

عدد ٨ مكاتب الصحة على مستوى المحافظة (السلوم - براني - النجيلة -مطروح - الضبعة - العلمين - الحمام-سيوة) من الساعة ٨ صباحًا حتى ٥ مساءً عدا مكتب صحة مطروح يعمل على مدار ٢٤ ساعة.

يأتي ذلك للتخفيف على المواطنين وعدم تعطل العمل أثناء اجازة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بمد مواعيد العمل بالوحدات الصحية التابعة لمبادرة فحص المقبلين على الزواج وإتاحة أكبر عدد من منافذ صرف الألبان وتقديم خدمات مكاتب الصحة خلال إجازة الإحتفال بعيد الأضحي المبارك.