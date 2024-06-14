الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثمان طفل غرق بمياه ترعة المنصورية فى الدقهلية

جثه - أرشيفية
جثه - أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان طفل غريق بمياه ترعة المنصورية أمام مستشفى الجلدية بنطاق قسم ثان المنصورة وذلك بعد أن نزل للاستحمام هربًا من حرارة الجو وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد علي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة المجدة ببلاغ الأهالي بوجود غريق بمياه ترعة المنصورية.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارة الإسعاف وتبين غرق
  الطفل "اشرف محمود السعيد 12 عامًا، ومقيم منطقة شندوب بنطاق أول المنصورة، بعد ان نزل للإستحمام هربًا من حرارة الجو  ونظرًا لعدم إجادته السباحة جرفه التيار.

وتمكنت قولت الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل من مياه ترعة المنصورية أمام مستشفى الجلدية، وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الانقاذ النهري الدقهلية انتشال جثمان ترعة المنصورية المنصورة

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