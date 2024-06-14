الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهيئة السعودية للمياه لـ"مانشيت": مكة تتلقى 3 مليارات و600 مليون لتر مكعب ماء يوميًا

مانشيت
مانشيت

قدم الإعلامي جابر القرموطي، حلقة خاصة ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، من الأراضي المقدسة، وسلط الضوء على الجهود السعودية في رعاية الحجاج وإمداد المشاعر المقدسة بالمياه خلال الحج.

وخلال الحلقة تناول جابر القرموطى شربة ماء من زجاجة مياه في الأراضي المقدسة، وقال سلطان بن محمد الراجحى، المتحدث باسم الهيئة السعودية للمياه: "هذه المياه فريدة من نوعها غير موجودة في أي بقعة في العالم إلا في هذا المكان، فهي أول مياه بحر محلاة معبأة غنية بالمغنيسيوم في العالم".

وأضاف سلطان بن محمد الراجحي، أن هذه المياه ليست طبيعية، حيث تمت إضافة معدن المغنيسيوم لها لتصبح مفيدة لصحة الإنسان بشكل أكبر، خاصة أمراض السكري، لافتًا إلى أن القدرات الإنتاجية لإمداد مكة المكرمة المشاعر المقدسة بالمياه تقدر بـ3 مليارات و600 مليون لتر مكعب من المياه يوميًا.

ولفت سلطان بن محمد الراجحي إلى أنه انتقلنا اليوم من الندرة فى قطاع المياه في مكة المكرمة إلى الوفرة، ولدينا رفاهية في استخدام المياه في المشاعر المقدسة في التبريد، والسعودية تكفلت بتوفير المياه على بعد أمتار من كل الحجاج، وهو واجب وشرف بأن نخدم ضيوف الرحمن.

الحج الهيئة السعودية للمياه مانشيت جابر القرموطي محمد الراجحى

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