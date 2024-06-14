"رحمي" يُتابع جاهزية الميادين والساحات لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جاهزية الشوارع والميادين ومحيط المساجد والساحات بمراكز ومدن المحافظة الـ 12، استعدادا لاستقبال المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وأكد “رحمي” أن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة وغسيل الأرصفة، وزراعة الاشجار بالإضافة إلى فتح وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الاهالي خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك، وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح.

وأشار المحافظ، إلى أنه وجه مديرية الطب البيطري بفتح الـ 20 مجزرا بالمجان وحتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات المطلوبة للعمل.

وأشار محافظ الغربية ان المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى، حيث رفعت حالة الطوارئ بقطاعاتها الخدمية وفى مقدمتها المجازر والتى تم الغاء الإجازات لتوفير اللحوم قبل العيد وكذلك الاستعداد لفتحها مجانا خلال فترة العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

ووجه محافظ الغربية مديريات الصحة، الطب البيطري والتموين بمراقبة الأسواق وجودة المنتجات والمعروضات وخاصة اللحوم المجمدة والحية، مؤكدا قيام المحافظة بشن حملات استباقية يوميا لمراقبة الصلاحية ومنع احتكار المنتجات أو رفع الأسعار، كما وجه مديرية التموين بالتفتيش المستمر على المخابز، بدالين التموين ومحطات الوقود والتأكد من توافر كافة السلع.

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بعدم السماح بالذبح في الشوارع والميادين العامة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة .

وشدد محافظ الغربية على رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات مديرية الصحة وتواجد كافة الأطقم على أهبة الاستعداد وزيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وتأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات فضلًا عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مرفق الإسعاف وتمركز السيارات في نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة العيد لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة في المناطق المحيطه.