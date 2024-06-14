6 أشهر على إصابتها بالسرطان.. كواليس الظهور العلنى الأول لـ كيت ميدلتون

قالت الأميرة كيت ميدتلون ويلز، إنها تحرز تقدمًا جيدًا في علاج السرطان وستحضر حفل Trooping the Color الملكي يوم السبت، وهو أول ظهور علني لـ كيت منذ تشخيص إصابتها.

ولم تظهر زوجة الأمير ويليام البالغة من العمر 42 عامًا أي ظهور علني هذا العام.

وأعلنت في مارس عن أنها تخضع للعلاج الكيميائي لنوع غير محدد من السرطان.

وقالت كيت في بيان صدر اليوم الجمعة: "أحقق تقدمًا جيدًا، ولكن كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأخرى سيئة"، مضيفة أنها تواجه "بضعة أشهر أخرى" من العلاج.

وقالت كيت: "أتطلع إلى حضور موكب عيد ميلاد الملك في نهاية هذا الأسبوع مع عائلتي، وآمل أن أشارك في بعض المناسبات العامة خلال الصيف، لكنني أعلم بنفس القدر أنني لم أخرج من الغابة بعد".

يعد هذا الإعلان علامة فارقة، لكنه لا يمثل عودة كيت إلى واجباتها العامة بدوام كامل.

كما وصفت كيت نفسها بأنها "أذهلها" الدعم الذي تلقته منذ أن كشفت علنًا عن تشخيصها.

وقالت: "لقد أحدث هذا الأمر فرقًا كبيرًا بالنسبة لي ولوليام، وساعدنا في بعض الأوقات الصعبة"، وأضافت في نهاية رسالتها: "شكرًا جزيلًا لكم على تفهمكم المستمر، وإلى الجميع منكم الذين شاركوا قصصكم معي بشجاعة كبيرة".

وبالإضافة إلى التحديث الصحي، شارك القصر يوم الجمعة صورة جديدة لكيت، تم التقاطها هذا الأسبوع في وندسور بإنجلترا، حيث تعيش كيت وعائلتها.

وتظهر الصورة، التي التقطها المصور المقيم في المملكة المتحدة مات بورتيوس، كيت وهي ترتدي سترة فاتحة اللون وجينز، وتقف تحت شجرة صفصاف.

سيكون ظهور كيت في Trooping the Color هو المرة الأولى التي تظهر فيها علنًا مع العائلة المالكة منذ ديسمبر، عندما حضرت قداس عيد الميلاد في ساندرينجهام.

وبعد أسابيع فقط من عيد الميلاد، في منتصف يناير، دخلت كيت إلى المستشفى لإجراء ما وصفه القصر في ذلك الوقت بأنه "جراحة مخطط لها في البطن".

وبعد الإقامة في المستشفى لمدة أسبوعين تقريبًا بعد الجراحة، واصلت كيت أخذ إجازة من الواجبات العامة الملكية من أجل التعافي.

وفي مارس، وسط تكهنات متزايدة حول صحتها وغيابها عن أعين الناس، أعلنت كيت في رسالة فيديو مسجلة مسبقاً عن أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان.

وفي حديثها بمفردها ومباشرة أمام الكاميرا، وصفت كيت تشخيص إصابتها بالسرطان بأنه "صدمة كبيرة" لها ولعائلتها.

وقالت إن السرطان تم اكتشافه في اختبارات ما بعد الجراحة التي أجريت لها في البطن في يناير.