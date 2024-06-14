من غار حراء.. حلقة خاصة لـ"مانشيت" حول معجزة نزول الوحى

تفقد الإعلامي جابر القرموطي، منطقة غار حراء، الذي نزل فيه الوحي لأول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزلت أول آيات القرآن "اقرأ باسم ربك الذي خلق".

وقال "القرموطي" خلال حلقة خاصة من برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" من مكة، مساء اليوم الجمعة، إنه يتواجد في مركز حراء الثقافي الذي كان يختلي فيه سيدنا محمد قبل البعثة.

وأضاف أن غار حراء هو مكان نزول جبريل وهو المكان الذي نزل فيه الوحي لأول مرة على النبي، ويقع في شرق مكة على يسار الذاهب إلى عرفات في أعلى جبل النور أو الإسلام.

وأشار إلى أن جبل عرفات ارتفاعه 634 مترًا ويبعد 4 كم عن المسجد الحرام.