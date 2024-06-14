الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من غار حراء.. حلقة خاصة لـ"مانشيت" حول معجزة نزول الوحى

جابر القرموطي
جابر القرموطي

تفقد الإعلامي جابر القرموطي، منطقة غار حراء، الذي نزل فيه الوحي لأول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزلت أول آيات القرآن "اقرأ باسم ربك الذي خلق".

وقال "القرموطي" خلال حلقة خاصة من برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" من مكة، مساء اليوم الجمعة، إنه يتواجد في مركز حراء الثقافي الذي كان يختلي فيه سيدنا محمد قبل البعثة.

وأضاف أن غار حراء هو مكان نزول جبريل وهو المكان الذي نزل فيه الوحي لأول مرة على النبي، ويقع في شرق مكة على يسار الذاهب إلى عرفات في أعلى جبل النور أو الإسلام.

وأشار إلى أن جبل عرفات ارتفاعه 634 مترًا ويبعد 4 كم عن المسجد الحرام.

جابر القرموطي غار حراء سي بي سي مانشيت منطقة غار حراء

مواد متعلقة

بتقنيات الذكاء الاصطناعى.. "لطيفة" تستعد لطرح ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"

لطيفة تكشف عن أنجح أغانيها وتوجه رسالة لـ عمر خيرت

إذاعة جيش الاحتلال: تعرض منزل فى شتولا شمالى إسرائيل لأضرار عقب إصابته بصاروخ

حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم الأمعرى بالضفة الغربية

مراسل "إكسترا نيوز" يرصد آخر التطورات بقطاع غزة من أمام معبر رفح

التحالف الوطنى ينظم ندوة ضمن مبادرة "ازرع" بإحدى قرى أسيوط (فيديو)

"إكسترا نيوز" تُبرز وثائقى "أيام الله الحج"

الأكثر قراءة

الإفتاء تحذر من فيديو مزيف لمفتى الجمهورية: جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

الهيئة العامة للخدمات البيطرية: حملات تفتيش على المجازر.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى

جماهير الأهلى تغادر مدرجات ستاد برج العرب

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان