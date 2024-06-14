الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة الفلسطينية: مجمع فلسطين استقبل 5 مصابين برصاص الاحتلال فى الضفة

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 5 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم الأمعري بالضفة الغربية، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، ولاء السلامين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الأمعري بالضفة الغربية، وتعتقل عددًا من الشباب الفلسطيني.

وأضافت "السلامين"، أن الاحتلال تسبب في إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم الأمعري في رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية مخيم الامعري الصحة الفلسطينية إصابات الاحتلال

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