بوتين: نحو 700 ألف عسكرى روسى يقاتلون فى أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن نحو 700 ألف عسكري روسي يقاتلون في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا لن تنهي حربها في أوكرانيا إلا إذا استسلمت كييف بالكامل للمناطق الأربع التي تطالب بها موسكو وتخلت عن محاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي - وهي المصطلحات التي رفضتها كييف على الفور ووصفتها بأنها "خدعة كاملة" و"تهجم على المنطق السليم".

شروط بوتين لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا

وفي حديثه يوم الجمعة قبل مؤتمر السلام في سويسرا والذي لم تتم دعوة روسيا إليه، حدد بوتين شروطه من أجل "النهاية النهائية" للحرب بتفاصيل أكثر دقة من أي وقت سابق منذ أن بدأ الغزو الشامل لأوكرانيا، منذ أكثر من عامين.

وبالإضافة إلى الانسحاب من المناطق الأربع المحتلة في شرق وجنوب أوكرانيا، قال بوتين إنه يجب على أوكرانيا نزع سلاحها، ويجب على الدول الغربية أن ترفع عقوباتها على روسيا، التي ألحقت أضرارًا باقتصادها ولكنها لم تشله.

وفي حين أن هذه الشروط أكثر تطرفًا من تلك التي ألمح إليها بوتين من قبل، فإنها تمثل فشل روسيا في تحقيق أهدافها الأصلية في الحرب، عندما اعتقدت موسكو أنها تستطيع الاستيلاء على كييف في أيام، وبقية أوكرانيا في أسابيع. وبعد نحو 28 شهرًا، تحتل روسيا حوالي خُمس الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها قبل عقد من الزمن.

وقد حذر المسئولون الأوكرانيون وبعض المسئولين الغربيين مرارًا وتكرارًا من أن بوتين يعتزم القبول بما لا يقل عن هزيمة كييف الكاملة، وأن أي هدنة أو محادثات سلام ليست أكثر من مجرد ستار للسماح للقوات الروسية بإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد وأكثر شراسة في المستقبل.

ولكن في تصريحاته إلى وزارة الخارجية، قال بوتين إن شروط روسيا لمحادثات السلام "بسيطة"، بدءًا بالانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من كامل أراضي مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، وتسيطر موسكو على هذه المناطق جزئيًا فقط، لكنها زعمت أن كل منطقة كانت جزءًا من الأراضي الروسية في عام 2022.

وشدد بوتين على أن أوكرانيا يجب أن تستسلم ليس فقط الأراضي الواقعة على الجانب الروسي من خط المواجهة، والتي تمر عبر كل منطقة من هذه المناطق، بل "كامل أراضي هذه المناطق".

"بمجرد إعلانهم في كييف عن أنهم مستعدون لمثل هذا القرار والبدء في الانسحاب الحقيقي للقوات من هذه المناطق - وكذلك الإخطار الرسمي بالتخلي عن خطط الانضمام إلى الناتو - فإن جانبنا سوف يقوم على الفور، وفي نفس اللحظة، وقال "أصدر الأمر بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات".

ووعد بوتين "بضمان الانسحاب الآمن دون عوائق للوحدات والتشكيلات الأوكرانية"، وقال إن موسكو تعترف بدورها في الاستقرار العالمي. وطلب أن يتم ترسيخ شروطه لإنهاء الحرب في الاتفاقيات الدولية.