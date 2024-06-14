السيطرة على 3 حرائق بمناطق متفرقة فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، من السيطرة على 3 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف 3 بلاغات منفصلة بنشوب حريق داخل منزلين بمركزى ببا وإهناسيا ومصنع تدوير القمامة بمركز الواسطى وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الثلاثة، دون وقوع إصابات.

ونشب الحريق الأول بقرية هلية التابعة لمركز ببا بمنزل المواطن "محمود.ف.م" نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز وأدى إلى اشتعال النيران وامتدت إلى حظائر المواشى المجاورة الخاصة بكل من "رشدى.س" و"عبدالعظيم.ي" و"حمادة.س" وتم استدعاء سيارات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق ولا يوجد أي خسائر مادية أو بشرية.

ووقع الحريق الثانى عندما تلقى اللواء أسامة حلمى مدير الأمن بلاغًا من مدير البحث الجنائى بنشوب حريق بمصنع تدوير القمامة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية. تم الدفع بسيارة الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق نشب في القمامة بسبب الحر وتم تحرير محضر بالواقعة.

ووقع الحريق الثالث عندما اشتعلت النيران في منزل بقرية منشأة الأمراء بمركز إهناسيا وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق نشب بمنزل المواطن "ناصر.م.س" بسبب ماس كهربائى وتم التأكد من عدم وجود نيران بالداخل ولا توجد خسائر بشرية وتم الإطفاء وتحرير محضر بالواقعة.