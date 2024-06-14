متى يبدأ التكبير فى عيد الأضحى؟

تزايد البحث والإستفسار، خلال هذه الأيام حول سؤال، متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى، يأتى ذلك تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يستفسر الكثير من المسلمين حول العالم عن موعد تكبيرات عيد الأضحى المبارك الذى يوافق الأحد القادم 16 يونيو 2024.

متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى 2024

يستفسر الكثيرين عن سؤال متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى، حيث ينتظر المسلمون في كل مكان قدوم عيد الأضحى من العام إلى العام، حيث تُقام فيه الاحتفالات في كل مكان في العالم بكل فرح وسرور، كما أن هذا العيد يجمع ما بين العبادات وذلك ما يزيد من بركة هذه الأيام، أما عن موعد تكبيرات عيد الأضحى المُبارك، فهى تبدأ من بعد صلاة الفجر مباشرة، وحتى بزوغ شمس يوم العيد.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الأضحى المبارك، حيث أنه يوافق الأحد المقبل الموافق 16 يونيو 2024، العاشر من ذي الحجة 1445، وتبدأ تكبيرات العيد الساعة 5 صباحا.

ماهو موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة 6:18.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الجيزة 6:18.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الإسكندرية 6:20

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بورسعيد 6:11

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 السويس 6:13

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 العريش 6:05

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الطور 6:13

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 سانت كاترين 6:11

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 طابا 6:05

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 شرم الشيخ 6:11

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 دمنهور 6:19

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 طنطا 6:17

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 المنصورة 6:15

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الزقازيق 6:16

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بنها 6:17

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 شبين الكوم 6:18

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 كفر الشيخ 6:17

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الفيوم 6:21

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بنى سويف 6:21

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 المنيا 6:25

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 أسيوط 6:25

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 سوهاج 6:24

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 قنا 6:21

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أسوان 6:25

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أبو سمبل 6:34

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مرسى مطروح 6:31

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغردقة 6:15

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الخارجة 6:33

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسماعيلية 6:12

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في دمياط 6:12

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السلوم 6:39

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في نويبع 6:07

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في حلايب 6:14

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في شلاتين 6:16.

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