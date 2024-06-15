أسعار النفط بين مطرقة التوترات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية

شهدت أسعار النفط، خلال تداولات اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، تقلبات كبيرة غير مستقرة بالأسواق، وذلك في ظل التغيرات المستمرة في السوق العالمي والعوامل الجيوسياسية المؤثرة.

أسعار النفط اليوم الجمعة

وتراجعت أسعار نفط خام برنت إلى حوالي 82.89 دولارًا للبرميل بعد أن كانت قد تجاوزت 91 دولارًا في أبريل، بينما سجلت أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط حوالي 78.73 دولار للبرميل.

وترصد «الدستور» التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية.

ويأتي هذا التراجع في الأسعار على خلفية عدة عوامل، منها تراجع المخاوف من توسع الصراعات في الشرق الأوسط التي كانت قد ساهمت في ارتفاع الأسعار سابقًا، بالإضافة إلى ذلك، أثرت الحالة الاقتصادية الكلية التي تعاني من بعض الضعف على المستوى العالمي في تقليل الطلب على النفط.

كما أن الأسواق شهدت تغيرات في العرض أيضًا، حيث يبدو أن الإنتاج من بعض الدول المنتجة للنفط قد شهد زيادة، مما أدى إلى تخفيف بعض الضغوط على الأسعار، كما كان هناك تباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ النشاط الصناعي والتحديات الاقتصادية في مناطق متعددة من العالم.

في السياق الأوسع، تشير التوقعات إلى أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا عن التوقعات السابقة، ومن المتوقع أن يستمر النمو في الطلب بوتيرة مماثلة في العام التالي.

تظل الأسواق في حالة ترقب للتطورات المقبلة، خصوصًا مع الاجتماعات المرتقبة لمنظمة أوبك والدول المنتجة للنفط الأخرى، حيث يتوقع أن يكون لقراراتها تأثير كبير على مسار الأسعار في المستقبل القريب.

بشكل عام، الأوضاع الحالية والمستقبلية لسوق النفط تشير إلى استمرار الغموض والتقلب، مع تأثيرات متعددة تأتي من الجوانب الاقتصادية والجيوسياسية.