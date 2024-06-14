مسرح الطفل ببورسعيد يعرض "أحلام وردة وريحان" وسط إقبال كبير

قدم العرض المسرحي "أحلام وردة وريحان" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، مساء الخميس، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

شارك بالعرض المسرحي “أحلام وردة وريحان” عدد من الطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتؤكد رسالته أهمية التعاون والإصرار من أجل تحقيق الأهداف، من خلال قصة "وردة" الطفلة العاشقة للحياة، و"ريحان" الطالب الذي يهوى الرسم، وعدد من الأطفال الآخرين الذين لديهم مواهب مختلفة ويحرصون على تنميتها بمساعدة معلمتهم التي تقص عليهم حكايات ذات قيم إيجابية.

أقيم العرض بحضور جماهيرى كبير ملأ أرجاء المسرح، والقصة للكاتب عاطف عبد الرحمن، وإخراج إبراهيم فهمي، أشعار محمد رؤوف، ألحان أحمد العجمي، استعراضات عمرو عجمي، ديكور وسينوغرافيا أحمد معطي، إكسسوارات إيمان معطي، إضاءة علاء أبو زيد.

العرض تمثيل جايدا محمود، محمد أبو النور، والأطفال: فاطمة علاء، فرح الكومي، أدهم محمد سامي، الزهراء أيمن حلبية، فاطمة وليد، يوسف محمد سامي، محمد ملوك، عبد الرحمن خالد، يوسف شكري، إسلام محمود، محمود عجيزي، حسين سيف، علاء عمرو، يوسف عادل.

ومن المقرر أن يقدم العرض مجانا في احتفالات عيد الأضحى المبارك يومي 18 و19 يونيو على مسرح القصر. وهو إنتاج إدارة ثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويقام ضمن عروض مسرح الطفل بفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د جيهان المالكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

ويشهد الموسم الحالي من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة زخما وتنوعا كبيرا دعما لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بعروض الموسم أكثر من ألف طفل وفنان.