الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أتمت بعثة حج الجمعيات الأهلية خطة تصعيد حجاج الجمعيات إلى صعيد عرفات بنجاح، حيث تم تنفيذ خطة التصعيد من عصر اليوم الجمعة، وذلك بجدولة المحافظات وتحديد وقت لكل محافظة للتحرك بالأوتوبيسات إلى عرفات، على أن يستدعي كل مشرف مجموعته من الحجيج بمجرد تحرك الفوج الذي يسبقه، لعدم حدوث تكدس داخل الفندق، أو داخل مشعر عرفات.

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وتواصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفيا مع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على سلامة جميع الحجاج بعد وصولهم لصعيد عرفات، واطمأنت على تلقيهم الخدمات اللازمة، مع ارتفاع الروح المعنوية للحجاج وتأهبهم لاستقبال يوم عرفة.

من جانبه قال عبد الموجود إن خدمة الحجاج شرف عظيم ونسعي إلي توفير أفضل الخدمات،  موضحا أن وزيرة التضامن تتابع بدقة خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات ولحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج، مؤكدا أنه تم تنفيذ الخطة على مراحل حتى لا يحدث تكدسا خلال مراحل التصعيد، وذلك من أجل توفير الراحة والتيسير على جميع الحجاج حتى تسكينهم فى المخيمات بالمشاعر المقدسة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات السعودية في مرحلة التصعيد.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلي أن  عملية التصعيد بدأت منذ  عصر إلي الجمعة، حتي اكتمال تصعيد كل أفراد البعثة، وتسكينهم في الأماكن المخصصة للحجاج مع توافر كافة الخدمات، كما أن المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة ويتوفر بها كافة الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات، فضلا عن تقديم الإرشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات.

البعثة الطبية 

وأكد عبد الموجود أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن متابعة حالة الحجاج وتواجد العيادات الطبية طوال الـ 24 ساعة لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري فى حال وجود أول شكوى، مؤكدًا أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.

وأوضح أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عملهم والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لها في الفندق.

نيفين القباج وزيرة التضامن أيمن عبد الموجود الجمعيات الأهلية الحجاج التضامن

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