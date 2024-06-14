الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين فى سقوط أجزاء من سقف عقار بالإسكندرية

سقوط أجزاء من سقف
سقوط أجزاء من سقف - ارشيفيه

تسبب سقوط أجزاء من سقف حجرة بعقار في منطقة محطة الرمل التابعة لحي وسط الإسكندرية، في إصابة سيدة وشاب .

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من سقف حجرة ومصابين ب13 شارع سيزوستريس محطة الرمل بنطاق حي وسط.

 سقوط سقف الحجرة على قاطنيها

علي الفور انتقل مسئولو حي وسط بصحبة قوة من قسم الشرطة وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية والإسعاف لمكان البلاغ، وتبين سقوط سقف الحجرة على قاطنيها وإصابتهم، وهما منيرة حسين، ٣٧ سنة، كسر بالقدم اليمنى.. عبد الرحمن نصر ٢٦ سنة، كسر بالقدم اليمنى، جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وعاين مهندسو الحي مكان الانهيار، وتقرر عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

اصابة سيدة وشخص سقف عقار بالاسكندرية محطة الرمل

مواد متعلقة

حبس عاطل ضبط بـ50 كيلو حشيش فى العامرية ثان غرب الإسكندرية

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ135 كيلو "حشيش" فى الإسكندرية

الحبس 6 أشهر لسائق أوبر تعدى على سيدة بالإسكندرية

السجن المشدد 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية

السجن المشدد 15 سنة لطالب قتل عاملًا فى مطعم بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 146 ألف طن سلع وانتظام حركة الملاحة البحرية

"ربنا يستر".. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحاني الاقتصاد والإحصاء

تباين الآراء عقب امتحان الاقتصاد للثانوية العامة في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الإفتاء تحذر من فيديو مزيف لمفتى الجمهورية: جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

الهيئة العامة للخدمات البيطرية: حملات تفتيش على المجازر.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى

جماهير الأهلى تغادر مدرجات ستاد برج العرب

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان